اليوم.. منتخب العراق للناشئين يلاقي لبنان في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ يبدأ منتخب ناشئة العراق لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا بنسختها الـ11، بمواجهة نظيره اللبناني، اليوم الأربعاء.

وستقام المباراة في العاصمة الأردنية عمان عند الساعة الخامسة عصراً، حيث سيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتستضيف الأردن بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنسختها الـ11، والتي تشهد مشاركة تسعة منتخبات إقليمية، من بينها العراق.

وتشمل المنتخبات المشاركة: العراق، البحرين، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، والأردن، وقد تم تقسيم هذه المنتخبات إلى ثلاث مجموعات.

وقد وقع منتخب ناشئة العراق في المجموعة التي تضم منتخبي الأردن ولبنان.