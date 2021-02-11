اليوم.. منتخب العراق للركبي يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

شفق نيوز/ يغادر منتخب العراق الوطني لسباعيات الركبي للرجال، اليوم الخميس إلى جمهورية مصر للمشاركة في منافسات البطولة العربية السادسة للركبي في مدينة الاسكندرية.

وقال عضو المكتب الاعلامي حمزة هادي لوكالة شفق نيوز؛ إن المنافسات تنطلق يوم غد الجمعة بمشاركة منتخبات الدول العربية.

واضاف هادي؛ ان قائمة المنتخب الوطني للركبي تألفت من 12 لاعبا هم كل من: سرمد عبد، حسين منذر، عمر طارق، حسين عدنان، مصطفى احمد، حسين حامد، عزيز حيدر، أيمن محسن، أنس فالح، مهند عبد الكريم، سيف حقي، ومحمد الصادق احمد.

وأشار إلى أن المنتخب جهاز فني مكون من مصطفى عبد مدربا، وسلام كاطع مدربا مساعدا، وحسين عمار مدربا للياقة البدنية.