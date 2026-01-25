اليوم .. منتخب العراق لكرة اليد يواجه اليابان في البطولة الاسيوية

شفق نيوز - بغداد

يخوض المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، مباراته الثالثة في الدور الرئيسي من منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين ، بمواجهة نظيره الياباني.

وتنطلق مباراة العراق واليابان ، ظهر اليوم، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية .

و تستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، التي تستمر حتى 29 كانون الثاني/يناير الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة في الدور الرئيسي من منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، بخسارة اولى أمام مضيف البطولة المنتخب الكويتي بنتيجة 29 – 16 ، وثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 35-30 .

وشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بمنافسات المجموعات الى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين، وتمكن من حجز بطاقة التأهل الى الدور الرئيسي بعد أن حل ثانياً في مجموعته برصيد ست نقاط، خلف المنتخب البحريني الذي تصدر المجموعة بتسع نقاط.