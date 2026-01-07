اليوم.. منتخب الشباب يواجه نظيره الإماراتي ودياً

شفق نيوز- العين

يخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم تحت 20 عاماً، يوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي، ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير المنتخب العراقي جبار هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيخوض مباراة ودية ثانية خلال المعسكر بوقت لاحق، بهدف رفع مستوى الأداء الفني والبدني للاعبين وتطوير مهاراتهم بالشكل الأمثل.

وأوضح أن المباريات الودية تسهم في إعداد اللاعبين نفسياً وتمنحهم الثقة اللازمة قبل خوض المباريات الرسمية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يسعى للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكان المنتخب قد باشر أولى وحداته التدريبية مساء يوم الاثنين الماضي، بإشراف مدربه أحمد صلاح وكادره المساعد الذي يضم المدرب المساعد أحمد مناجد ومدرب حراس المرمى أكرم صبيح، وذلك بعد وصول الوفد إلى مدينة العين في وقت سابق من اليوم نفسه.

ويأتي هذا المعسكر الخارجي ضمن برنامج إعداد منتخب الشباب، من خلال المواجهتين الوديتين أمام منتخب شباب الإمارات، في إطار التحضيرات المستمرة للاستحقاقات القادمة.