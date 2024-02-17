اليوم.. منتخب السلة العراقي يقص شريط بطولة لبنان الدولية

شفق نيوز/ يفتتح منتخب العراق لكرة السلة، يوم السبت بطولة لبنان الدولية في العاصمة بيروت، بمواجهة صاحب الأرض و الجمهور المنتخب اللبناني.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد السلة العراقي، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي استعد بشكل جيد في بغداد قبل توجهه إلى بيروت، وأجرى آخر وحداته التدريبية في لبنان مساء أمس".

وأوضح فالح، أن "البطولة التي تقام في العاصمة بيروت للمدة من 17-20 شباط الجاري، تستضيف أربع منتخبات هي العراق وسوريا وفلسطين ولبنان".

وأضاف أن "الفريق سيخوض البطولة بقيادة المدرب المحترف ميلان، حيث استعد اللاعبون للمنافسات الدولية من خلال المعسكرات التدريبية الداخلية"، مبينا أن المدرب يسعى إلى الاستفادة من هذه الفرصة لاختبار اللاعبين من خلال المنافسات، وكذلك للوصول إلى الجاهزية التامة".

ولفت فالح، إلى أن "اللاعبين أبدوا استعدادهم للبطولة وسيدخلونها بمعنويات عالية بعد استكمال جميع صفوفهم، لمواجهة منتخب الأرز اللبناني".