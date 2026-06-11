اليوم.. منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا يفتتحان بطولة كأس العالم 2026

شفق نيوز- متابعة

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة واحدة تجمع منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا، يوم الخميس، وستجري المباراة على ملعب مكسيكو ستي الذي يعد أحد أبرز معالم كرة القدم العالمية، وأول ملعب يستضيف نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.

وشهد ملعب الافتتاح حضور أساطير بحجم بيليه ودييغو مارادونا في نهائي نسختي 1970 و1986 المثيرتين.

وسترفع المكسيك، إحدى الدول المضيفة، الستار عن أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، مع انطلاق أولى مباريات البطولة المكونة من 104 مباريات، وذلك بمواجهتها لجنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والتشيك.

وتقام البطولة بثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 11 حزيران/ يونيو 2026 موعداً لانطلاق البطولة على ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك، فيما تختتم يوم 19 تموز/ يوليو المقبل بإقامة المباراة النهائية على ملعب نيويورك -نيوجيرسي بأميركا.

أما القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا فهي "بي أن سبورتس ماكس 2"، و "بي أن سبورتس ماكس 5".

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة من "الجزيرة نت".

وتمتلك شبكة "بي أن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى ذلك يستهل منتخب العراق مشواره في كأس العالم بلقائه الأول أمام النرويج يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو الجاري عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.