اليوم.. منتخبا العراق الوطني والاولمبي يتوجهان إلى الأردن والمغرب

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مغادرة منتخبي العراق الاول والاولمبي تحت 23 سنة إلى الأردن والمغرب.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني يغادر اليوم الرابعة عصراً متوجها الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في بطولة الأردن الودية".

واضاف ان "البطولة تقام خلال الفترة من 13 حتى 17 الشهر الحالي 2023، بمشاركة الأردن والعراق وقطر وإيران، مبينا انها بطولة قوية جدًا تقام خلال التوقف الدولي المقبل فيفا دي".

وتابع، "تبدأ مواعيد مباريات بطولة الأردن الدولية الرباعية يوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023 والبداية مع لعبة العراق وقطر المرتقبة، تليها مباراة الأردن وإيران، ثاني أيام البطولة سوف يكون يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023، حيث تكون المباراة الأولى على المركز الثالث بين الخاسرين في اليوم الأول، تليها المباراة النهائية بين الفائزين في اليوم الأول من البطولة".

واستطرد قائلا، أن "منتخبنا الاولمبي سيتوجه اليوم ايضا الى المغرب في الساعة العاشرة مساءً لمواجهة المنتخب الاولمبي المغربي وخوضه مباراتين وديتين هناك".

واوضح ان "المباراتين الوديتين ستقامان استعدادا لنهائيات آسيا تحت 23 سنة ، مبينا أنها "فرصة لتعرف الكادر التدريبي على مستويات اللاعبين وخلق روح التنافس الحقيقي مع منتخبات قوية".

وتأهل الاولمبي العراقي لنهائيات آسيا بعد ان جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، ونفس النقاط حصل عليها المنتخب الكويتي، إلا أن فارق الأهداف حسم الصدارة لصالح المنتخب العراقي.