اليوم.. منتخبان عراقيان في لقاءين دوليين لكرة الصالات واليد

شفق نيوز/ يبدأ منتخب سيدات العراق لكرة الصالات مشواره بلقاء نظيره الفلسطيني اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى لتصفيات كأس آسيا في تايلاند.

وتقام المباراة بين نسوة العراق وفلسطين، مساء اليوم في قاعة نانثى بوري في تايلاند.

وسيرتدي منتخب السيدات العراقي اللون الأبيض وحارسة المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي الفريق الفلسطيني اللون الأحمر.

في حين يخوض منتخب العراق لكرة اليد مباراته التجريبية الودية الثانية مع المنتخب الإيراني الأول، اليوم السبت في طهران.

وكان منتخب العراق لكرة اليد قد خسر بنتيجة (24-37) أمام نظيره الإيراني خلال المباراة الودية التي استضافها الأخير مساء الخميس الماضي بالعاصمة طهران.

وتأتي المباريات الودية استعدادا لتصفيات آسيا وأسفرت قرعة بطولة آسيا لكرة اليد، عن وقوع منتخب العراق الوطني الأول لكرة اليد (تصفيات كأس العالم 2025)، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وسلطنة عمان والصين تايبيه.

وستقام المنافسات الآسيوية في مملكة البحرين الفترة من 11 - 25 كانون الثاني/يناير الحالي.