اليوم.. مباراتان مؤجلتان من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام اليوم الاحد مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في البصرة وميسان.

وتجرى المباراة الأولى المؤجلة من الجولة الـ29 عند الساعة السادسة مساءً، في البصرة حيث يستضيف نادي الميناء نظيره زاخو على ملعب الميناء.

وتجمع المباراة المؤجلة الثانية ضمن الجولة الـ30 فريق نفط ميسان بضيفه النجف، على أن تقام المباراة على ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السادسة مساءً.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الفرق برصيد 83 نقطة، فيما يلاحقه الشرطة في الوصافة برصيد 76 نقطة، وجاء فريق أربيل ثالثاً برصيد 73 نقطة، ثم الزوراء رابعاً بـ 66 نقطة، بينما حل الطلبة خامساً برصيد 63 نقطة، يليه الكرمة سادساً بـ59 نقطة.