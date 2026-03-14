اليوم.. مباراتان في ختام الجولة 22 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين عند الساعة 9:30 مساءً في بغداد وأربيل.

وستجمع المباراة الأولى فريق الكرخ وضيفه دهوك، حيث ستقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في العاصمة بغداد.

ويحتل فريق الكرخ المركز السادس في دوري النجوم برصيد 37 نقطة، بينما يحتل ضيفه دهوك المركز التاسع وبحوزته 30 نقطة.

وتجمع المباراة الثانية فريق القاسم مع ضيفه زاخو، حيث ستقام المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل، وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

ويتذيل فريق القاسم ترتيب الفرق بنقطة واحدة، بينما يحتل زاخو المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق أعلنت الخميس الماضي، عن نقل مباراة القاسم وزاخو إلى ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل بدلاً من ملعب النجف الدولي، على أن تُقام من دون حضور جماهيري.

وقالت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد طلب رسمي تقدمت به إدارة نادي القاسم لإقامة المباراة في أربيل من دون توضيح الأسباب، فيما وافقت إدارة نادي أربيل الرياضي على استضافة اللقاء على ملعبها.