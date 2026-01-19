اليوم.. مباراتان في ختام الجولة 13 من نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

تختتم، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد وديالى.

ويلاقي فريق النفط ضيفه فريق الكهرباء في المواجهة الأولى، التي ستقام على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لفريق النفط، وتنطلق المباراة عند الساعة الثالثة عصراً.

ويسعى الفريقان إلى تعويض خسارتهما السابقة وخطف نقاط اللقاء، إذ سبق للنفط أن خسر في الجولة الثانية عشرة أمام الغراف بنتيجة (0-2).

ويحتل النفط المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة، فيما خسر الكهرباء أمام زاخو بنتيجة (0-3)، ويحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

وفي المواجهة الثانية، يواجه فريق الطلبة ضيفه فريق الميناء عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، وتقام المباراة على ملعب ديالى، وهو الملعب الافتراضي لفريق الطلبة.

ويحاول الطلبة اليوم خطف نقاط اللقاء وتعزيز انتصاراته، لاسيما بعد فوزه الأخير على نوروز بهدف وحيد، فيما يسعى الميناء إلى تعويض خسارته السابقة أمام الكرخ بنتيجة (0-2)، حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.