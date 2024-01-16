اليوم.. مباراتان في ختام الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تقام اليوم الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخباً قسموا على ست مجاميع.

وتختتم اليوم الجولة الاولى بإقامة مباراتين ضمن المجموعة السادسة للبطولة الاسيوية، وتجمع الأولى منتخبا تايلند وقيرغيزستان، وتقام المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب عبد الله بن خليفة.

ويلتقي في المباراة الثانية منتخبا السعودية وسلطنة عمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب خليفة الدولي.

وحقق المنتخب العراقي مساء أمس الاثنين، فوزه الاول على المنتخب الاندونيسي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية احداثها في قطر.

وتصدر المنتخب الياباني المجموعة، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، يليه المنتخب العراقي ثانيا بثلاث نقاط ايضا لكن بفارق الاهداف عن نظيره الياباني، ثم منتخب فيتنام ثالثاً، واندونيسيا بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب فيتنام.