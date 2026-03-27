اليوم .. مباراتان في ختام الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراتين في ميسان وديالى عند الساعة الـ3:30 عصراً.

‏وتجمع المباراة الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق أربيل، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

ويحاول فريق نفط ميسان من استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف نقاط اللقاء والتخلص من مناطق الخطر في قائمة فرق دوري النجوم حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

فيما يسعى منافسه اربيل البقاء بالمركز الثالث واقتناص نقاط اللقاء والعودة الى أربيل وفي جعبته ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظه على التنافس الى جانب الفرق الكبيرة على اللقب، اذ يمتلك اربيل 49 نقطة بالمركز الثالث بعد فريقي القوة الجوية المتصدر والوصيف فريق الشرطة.

‏وفي الجانب الاخر يواجه فريق ديالى على ملعبه ضيفه فريق النجف.

‏وتبدو المواجهة متكافئة نوعا ما وذلك لتقارب المستوى الفني رغم أن فريق النجف يعاني من تراجع كبير هذا الموسم بسبب المشاكل الادارية والمالية، حيث يحتل المركز ما قبل الأخير ليكون مهددا بالهبوط بنسبة كبيرة بعد سلسلة النتائج السلبية التي خرجت بها في ‏الجوالات السابقة.

‏ويسعى النجف من تحقيق الانتصار في لقاء اليوم وتعويض ما فاته من نزيف النقاط في المباريات السابقة ولاسيما أن جمهوره الوفي سيرافقه، وسيكون حاضراً على مدرج ملعب ديالى للمؤازرة بقوة بغية إعادة الفريق الى سكة الانتصارات والتخلص من منطقة الخطر.

ويمتلك فريق النجف 11 نقطة بالمركز الـ 19. بينما يحتل فريق ديالى المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة.