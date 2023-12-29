اليوم .. مباراتان في انطلاق منافسات الجولة الـ12 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراتين في دهوك وكربلاء.

ويحتضن ملعب دهوك اولى مباريات الجولة بإقامة مباراة نادي دهوك مع ضيفه نادي امانة بغداد، وتجري المباراة عند الساعة الثالثة والنصف عصراً .

وتقام المباراة الثانية على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نادي كربلاء وضيفه نادي الميناء ، وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة مساءً .

ويتصدر نادي القوة الجوية ترتيب الفرق برصيد 27 نقطة ويحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 25 نقطة والزوراء ثالثا برصيد 22 نقطة .