اليوم مباراتان في انطلاق الجولة 31 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام مباراتان كرويتان في بغداد والبصرة، يوم الخميس، في انطلاق الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وتقام المباراة الأولى على ملعب الميناء في محافظة البصرة عند الساعة الخامسة والنصف عصراً بين فريقي نفط البصرة صاحب المركز 18 برصيد 24 نقطة، وضيفه دهوك صاحب المركز السابع برصيد 44 نقطة.

‏بينما تقام المباراة الثانية في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي بين فريقي القوة الجوية الذي يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، مع ضيفه الكهرباء صاحب المركز 11 برصيد 40 نقطة.

وكانت لجنة مسابقات لاليغا قررت رسمياً تغيير ملعب مباراة نفط البصرة ودهوك، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق، من ملعب الفيحاء إلى ملعب الميناء، مع الاحتفاظ بنفس التاريخ والتوقيتالمُعلنسابقاً.