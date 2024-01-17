اليوم ..مباراتان في انطلاق الجولة الثانية لكأس آسيا

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة، بإقامة مباراتين من المجموعة الأولى.

ويلتقي في المباراة الأولى منتخبا لبنان والصين عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب الثمامة.

هذا ويستضيف ملعب البيت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً المباراة الثانية التي تجمع منتخبا قطر وطاجيكستان.

وتصدرت قطر المجموعة الاولى بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة آسيا، برصيد 3 نقاط، يليها منتخب طاجيكستان ثانيا برصيد نقطة واحدة، والصين ثالثا برصيد نقطة واحدة ثم لبنان بالمركز الرابع بدون نقاط.