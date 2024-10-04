اليوم .. مباراتان في انطلاق الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في محافظتي الأنبار والبصرة.

‏وتقام عند الساعة الـ5:30 من عصر اليوم الجمعة مباراة واحدة تجمع فريقي نادي الكرمة وضيفه نادي الحدود وتجري المباراة على ملعب مدينة الرمادي.

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 8:00 مساءً بين فريقي نادي الميناء وضيفه نادي الكرخ وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

ويتصدر فريق الزوراء ترتيب فرق دوري النجوم بعد انتهاء الجولة الثانية برصيد 6 نقاط ، ويأتي نادي أربيل ثانياً بنفس الرصيد لكن بفارق النقاط ، ثم فريق نفط ميسان ثالثا بـ6 نقاط بفارق الأهداف.

‏وحصلت أربع فرق على أربع نقاط وبفارق الأهداف ‏جاء الشرطة بالمركز الرابع، والنفط خامسا ثم القوة الجوية بالمركز السادس، فالطلبة سابعاً.