اليوم.. مباراتان في الجولة الـ 37 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد

تُقام اليوم الجمعة، مواجهتان ضمن منافسات الجولة الـ 37 "قبل الأخيرة" من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في بغداد والسليمانية.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يستضيف فريق ديالى، المنتشي بسلسلة انتصاراته الأخيرة، نظيره نفط البصرة، على ملعب نوروز في السليمانية الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق ديالى.

ويخوض ديالى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على القاسم بهدف دون رد، ما جعله يبتعد عن مناطق الهبوط ويضمن البقاء رسمياً في دوري النجوم للموسم المقبل.

في المقابل، يدخل نفط البصرة اللقاء بنتيجة غير مؤثرة على وضعه، بعد أن تأكد احتلاله للمركز الثامن عشر، ما يعني خوضه مباراة "البلاي أوف" مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الممتازة، لتحديد الفريق المتأهل إلى دوري النجوم في الموسم المقبل.

أما المباراة الثانية، فتجمع فريق كربلاء، الذي ودّع المنافسة رسمياً بعد تذيله ترتيب فرق الدوري وهبوطه إلى دوري الدرجة الممتازة بفريق النفط، الساعي إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل النفط حالياً المركز الثامن برصيد 53 نقطة، ويسعى لحصد المزيد من النقاط قبل ختام الموسم، حيث تُقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في بغداد، الملعب الافتراضي لفريق كربلاء.