اليوم..مباراتان في الجولة الـ 20 من دوري نجوم العراق وتأجيل لقاء أربيل وديالى

شفق نيوز- بغداد

تقام، يوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، فيما تقرر تأجيل مباراة أربيل وضيفه ديالى التي كانت مقررة مساء اليوم في أربيل، بسبب توتر الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وتنطلق المواجهتان عند الساعة التاسعة مساء، إذ يلتقي فريق الميناء مع ضيفه الكرمة على ملعب الميناء في البصرة، ويحتل الميناء المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد ختام الجولة الـ19، فيما يأتي الكرمة في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يواجه أمانة بغداد فريق النفط على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، ويحتل أمانة بغداد المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقف النفط في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

وكان نادي أربيل أعلن، أمس السبت، تأجيل مباراته أمام ديالى ضمن الجولة ذاتها إلى إشعار آخر، مبيناً أن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس النادي بسبب المستجدات الأمنية الراهنة في المحافظة.

ويأتي التأجيل على خلفية توتر أمني شهدته أربيل خلال الساعات الماضية، إذ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اعترضت وأسقطت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في أجواء المحافظة، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.