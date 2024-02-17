اليوم.. مباراة واحدة في ختام الجولة 14 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم يوم السبت، مواجهات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة تجمع فريقي نفط الوسط ونظيره النفط.

ويبحث نفط الوسط، عن الفوز لتحسين ترتيبه والتخلص من المركز الأخير برصيد 6 نقاط مستغلا عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه النفط الطامح هو الآخر لتحقيق الفوز وتعزيز مركزه في متوسط جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويحتضن ملعب النجف الدولي مباراة اليوم عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة النجف مع ضيفه الكهرباء التي كانت مقررة يوم أمس الجمعة ضمن الجولة 14 على ملعب النجف الدولي إلى يوم 12 آذار المقبل، لارتباط الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وشهدت الجولة 14، تعزيز القوة الجوية لصدارته الدوري، برصيد 36 نقطة، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه نفط ميسان برباعية نظيفة.