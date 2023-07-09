اليوم.. مباراة واحدة في انطلاق الجولة 36 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد، مواجهات الجولة 36 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن افتتاح الجولة (36) من منافسات الدوري الممتاز تجمع فريقا نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي دهوك على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة السادسة عصراً .

ولم يتبقَ سوى ثلاثة أدوار على انتهاء الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء الجولة 35 من المنافسات برصيد 73 نقطة يليه القوة الجوية برصيد 96 نقطة ثم الزوراء برصيد 61 نقطة.