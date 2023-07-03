اليوم.. مباراة واحدة في انطلاق الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، مباريات الجولة (35) من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتقام مباراة واحدة ضمن افتتاح الجولة بين فريقي نادي الحدود وضيفه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة عصراً.

وكان الاتحاد العراقي حدد موعد انتهاء الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 والذي سيكون ما بين العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري، مبيناً أنه لا توقفات خلال الجولات الأربع المتبقية من منافسات الدوري العراقي الممتاز وانها مستمرة حتى الموعد الذي حدد له.