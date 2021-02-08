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اليوم.. مباراة مهمة على ملعب الشعب والصناعات يضيف اربيل في انطلاق الجولة 18

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-08T05:35:48+0000
اليوم.. مباراة مهمة على ملعب الشعب والصناعات يضيف اربيل في انطلاق الجولة 18

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثامنة عشر من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن ملعب نادي الصناعة سيكون مسرحاً لمباراة فريقي نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي اربيل في تمام الثانية ظهرا؛ فيما يضيف ملعب الشعب الدولي مباراة جماهيرية مهمة في الساعة الرابعة والنصف تجمع فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي الميناء البصري.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء جولته السابعة عشر برصيد 35 نقطة، ويلحقه فريق نادي الزوراء برصيد 32 نقطة، ثم فريق نادي الشرطة بـ32 نقطة، وبمثل رصيد الزوراء لكن الزوراء يتفوق عليه بالاهداف، ثم فريق نادي نفط الوسط بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة، والنجف خامساً والذي يساويه بالنقاط لكنه أقل اهدافاً من نفط الوسط.

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