اليوم.. لقاء مثير في الـ "بلاي اوف" بين نفط الوسط والصوفية

شفق نيوز- بغداد

تقام، اليوم الجمعة، مباراة الـ "بلاي أوف" لكرة القدم بين فريقي الصوفية ونفط الوسط.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المباراة ستجري في تمام الساعة السابعة مساءً في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وأضاف أن الفريق الفائز من المباراة سيلعب ضمن مصاف فرق الدوري العراقي الممتاز للموسم الكروي المقبل، أما الخاسر سيلعب في الدرجة الأولى، مبيناً أنه في حالة التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة دون اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وأشار إلى أن فريق نفط الوسط احتل المركز الـ 18 في دوري الدرجة الممتازة، بينما احتل فريق الصوفية المركز الثالث في ترتيب فرق أندية الدرجة الأولى.