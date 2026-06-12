اليوم.. كندا والبوسنة تفتتحان مشوارهما في كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

يستهل منتخبا كندا والبوسنة والهرسك مشوارهما في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقيان مساء اليوم الجمعة على ملعب تورنتو ستاديوم.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً في كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، التي تحتضن جانباً من منافسات المونديال.

ويخوض المنتخبان منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا، في صراع مبكر لحصد النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى الدور المقبل.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة لكونها الأولى التي تجمع المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما ببطولة كأس العالم.

وبعد افتتاح منافسات البطولة في المكسيك وجنوب أفريقيا أمس الخميس، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، الدولة الثالثة المستضيفة للبطولة، والتي تستهل مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب باراغواي عند الساعة الرابعة فجر غد السبت، على ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغليوود.

ويخوض منتخبا الولايات المتحدة وباراغواي منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا وتركيا، في صراع مبكر على حجز إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

أما القنوات الناقلة لمباراة كندا والبوسنة والهرسك في كأس العالم 2026، فهي شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى ذلك، نجحت كوريا الجنوبية فجر اليوم في قلب تأخرها بهدف لتحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1 على جمهورية التشيك في مباراتهما الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم.

وأُقيمت المباراة على ملعب وادي الحجارة في المكسيك، حيث تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من تحويل تأخره بهدف إلى انتصار مثير بنتيجة 2-1.

تساوى المنتخب الكوري الجنوبي في عدد النقاط مع المكسيك، التي تتصدر المجموعة بعد فوزها 2-0 على جنوب أفريقيا، التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين، في اللقاء الافتتاحي للبطولة الذي أُقيم في مكسيكو سيتي.