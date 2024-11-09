اليوم.. كاساس يبدأ تدريبات منتخب العراق بـ11 لاعبا والتحاق 15 محترفا تباعاً

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد، يوم السبت، أن منتخب العراق سيبدأ تدريباته اليوم ‏في البصرة بتواجد اللاعبين المحليين فقط، استعدادا للقاء منتخب الاردن الخميس المقبل في البصرة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات منتخبنا ستبدأ اليوم بلاعبي المنتخب المحليين الذين يمثلون الاندية المحلية وعددهم 11 لاعباً ‏بحضور الجهاز الفني برئاسة الإسباني خيسوس كاساس، بوحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية كل يوم لحين انطلاق المباراة".

‏وأضاف أن "15 لاعباً محترفاً يمثلون أندية خارجية مختلفة سيلتحقون بتدريبات المنتخب العراقي تباعاً ليكتمل العدد"، مبيناً أن "المدير الإداري اكمل حجوزاتهم لتأمين وصولهم عند الوقت المحدد وحسب الوقت المسموح لهم من قبل أنديتهم".

‏وأوضح إن "القانون الدولي يسمح بتفريغ اللاعبين الذين يمثلون اندية مختلفة لمنتخباتهم الوطنية قبل 72 ساعة أو حسب قناعة الاندية التي تسمح بتفريغ اللاعب المحترف بما يتناسب وحاجتها له واحياناً يتم تفريغه قبل الموعد المحدد".

وأشار ‏إلى أن "تدريبات اليوم الأول السبت والثاني يوم غد الاحد ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة على أن تكون مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء تماماً ، بينما ستكون قبل اللقاء بيوم واحد مفتوحة لمدة ربع ساعة للتصوير وإجراء اللقاءات للصحفيين والإعلاميين".

ويواجه المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم نظيره الأردني، ضمن الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب العراقي، المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأردني الوصيف، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر.