اليوم.. "قمة نارية" لسيدات العراق والأردن في غرب آسيا‏ للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

يخوض منتخب نساء العراق للكرة الطائرة، يوم الخميس، مباراة مهمة لحسم الوصافة أمام المنتخب الأردني في بطولة غرب آسيا.

‏وستقام المباراة عند الساعة السابعة مساءً في قاعة الأميرة سمية المغلقة بمدينة الحسين الرياضية للشباب في العاصمة الأردنية عمان. ‏وسيحصل الفريق الفائز على الوسام الفضي، أما الخاسر فسيكون نصيبه الوسام النحاسي.

وكان منتخب العراق للكرة الطائرة للسيدات حقق أول أمس الثلاثاء، فوزاً مستحقاً على نظيره السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية، فيما فاز سابقاً ضمن المنافسات نفسها على السعودية وقطر بثلاثة أشواط دون رد، فيما خسر أمام لبنان بنتيجة 1–3.

ويشارك في البطولة الجارية في الأردن كل من منتخبات العراق، ولبنان، والسعودية، وقطر، وسوريا، والأردن، وتستمر منافساتها حتى العاشر من الشهر الجاري في قاعة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان.