اليوم.. قمة مثيرة بين الشرطة والطلبة على ملعب المدينة الدولي

شفق نيوز- بغداد

تُقام، اليوم الجمعة، مباراة قمة جماهيرية ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد، حيث يواجه فريق الشرطة نظيره الطلبة في مواجهة مرتقبة تنطلق عند الساعة السادسة مساءً على ملعب المدينة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.

ويحتل فريق الشرطة حالياً المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق الطلبة في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعيهما في جدول الترتيب، وإسعاد جماهيرهما التي تترقب هذا اللقاء بشغف كبير.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضوراً جماهيرياً واسعاً من أنصار الفريقين، ما يضفي على المباراة أجواءً حماسية مميزة.

وكان فريق الشرطة لكرة القدم قد حقق فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 3-0 في آخر مباراة خاضها بالدوري العراقي، ضمن افتتاح الجولة السابعة من مسابقة دوري نجوم العراق، في مواجهة أُقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد الشهر الماضي.

في المقابل، خسر فريق الطلبة أمام فريق أمانة بغداد بنتيجة 1-2 في آخر مواجهة له، والتي جرت الشهر الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وأُقيمت على ملعب الشعب الدولي.