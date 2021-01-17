اليوم.. قمة كروية على ملعب النجف وديربي في بغداد

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق نادي الحدود سيواجه فريق الكرخ في ملعب التاجي، فيما يحتضن ملعب الشعب لقاء فريق نادي القوة الجوية امام فريق نادي اربيل.

وأضاف مراسلنا؛ أن ملعب النجف الدولي سيشهد قمة كروية بين المتصدر فريق نادي نفط الوسط وضيفه الجماهيري فريق نادي الزوراء، لافتا إلى أن ملعب الفيحاء سيجمع فريق نادي نفط البصرة بفريق نادي النجف.

وتابع؛ أن مواجهات الجولة تختتم بلقاء ديربي بغداد يجمع فريقي الشرطة والطلبة.