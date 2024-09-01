اليوم.. قمة حمراء في البريميرليغ وصدام بمدريد مع عملاق الأندلس

شفق نيوز/ تقام يوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في حين يصطدم ريال مدريد بمنافسه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

مباريات الدوري الإنجليزي‎

نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبر الساعة 3:30 عصرًا ـ بي إن سبورت 1

‎ـ تشيلسي ضد كريستال بالاس الساعة 3:30 عصرًا ـ بى إن سبورت 2

‎ـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 1

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مباريات الدوري الإسباني

‎ـ ألافيس ضد لاس بالماس الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 2

‎ـ أوساسونا ضد سيلتا فيجو الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 2

‎ـ اشبيلية ضد جيرونا الساعة 8 مساء ـ بى إن سبورت 4

‎ـ خيتافي ضد ريال سوسيداد الساعة 8:15 مساء ـ بى إن سبورت 2

‎ـ ريال مدريد ضد ريال بيتيس الساعة 10:30 مساء ـ بى إن سبورت 3

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مباريات الدوري الفرنسي

‎ـ موناكو ضد لانس الساعة 4 عصرًا ـ بى إن سبورت 4

‎ـ ريمس ضد رين الساعة 6 مساء ـ لا يوجد في جدول البث

‎ـ لوهافر ضد اوكسير الساعة 6 مساء ـ لا يوجد في جدول البث

‎ـ أنجيه ضد نيس الساعة 6 مساءً

‎ـ ليل ضد باريس سان جيرمان الساعة 9:45 مساء ـ بى إن سبورت 1

‎ مباريات الدوري الألماني

‎ـ هايدنهايم ضد أوجسبورج الساعة 4:30 عصرًا

‎ـ بايرن ميونخ ضد فرايبورج الساعة 6:30 مساء ـ بى إن سبورت 5

‎مباريات الدوري الإيطالي

‎ـ جنوى ضد هيلاس فيرونا الساعة 7:30 مساء ـ ssc

‎ـ فيورنتينا ضد مونزا الساعة 7:30 مساء ـ ssc

‎ـ يوفنتوس ضد روما الساعة 9:45 مساء ـ ssc

‎ـ أودينيزي ضد كومو الساعة 9:45 مساء ـ ssc