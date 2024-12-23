غداً.. قطر يواجه عُمان والكويت يلاقي الامارات في خليجي26

شفق نيوز/ تتواجه منتخبات قطر وعُمان والكويت والإمارات لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى لبطولة خليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

ويلتقي عند الساعة الخامسة و25 دقيقة، المنتخبان القطري والعُماني على ملعب جابر مبارك الصباح.

‏وبرصيد كلا الفريقين نقطة واحدة إذ تعادل المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي في الجولة الاولى بنتيجة 1-1، وبالنتيجة نفسها تعادل منتخب عُمان مع الكويت.

‏فيما تقام المباراة الثانية في المجموعة نفسها الساعة الثامنة والنصف على ملعب جابر الأحمد الدولي والتي تجمع منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور ونظيره الإماراتي.

‏ويمتلك الفريقان نقطة واحدة حصلا عليها من الجولة الأولى.

‏وشهدت مباريات الدور الأول تسجيل أربعة أهداف وتساوت منتخبات المجموعة التي تضم الكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر، بالنقاط والترتيب فكل فريق لديه تعادلاً وسجل هدفاً واحداً.