اليوم.. قطر تريد اللقب الثاني وإيران تطمح للرابع في قمة نصف نهائي آسيا

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور نظيره الإيراني، يوم الأربعاء، في قمة منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 الجارية أحداثها في قطر.

وتنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ويلاقي قطر نظيره الايراني في مباراة نارية يسعى من خلالها القطريون إلى تحقيق الانتصار والمنافسة بقوة لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

بينما يدخل المنتخب الإيراني إلى المباراة النارية، وهو يطمح لتحقيق لقب القارة الصفراء للمرة الرابعة في تاريخه.

وسيلاقي الفائز من مباراة اليوم، المنتخب الأردني السبت المقبل، الذي تأهل للمباراة الختامية بعدما أن أقصى كوريا الجنوبية من المنافسات، والفوز بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة.