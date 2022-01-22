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اليوم.. قرعة تحبس الأنفاس في افريقيا لحسم التأهل إلى مونديال قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-22T05:05:38+0000
اليوم.. قرعة تحبس الأنفاس في افريقيا لحسم التأهل إلى مونديال قطر

شفق نيوز/ في خضم بطولة أمم أفريقيا التي حملت مفاجآت كبيرة حتى الآن أبرزها خروج الجزائر حاملة اللقب من الدور الأول، تحبس 10 منتخبات من القارة السمراء أنفاسها في انتظار القرعة التي تجرى اليوم السبت لتحديد المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.

وانتهت مباريات الدور الثاني من تصفيات المونديال الخاصة بأفريقيا وأسفرت عن تأهل 10 منتخبات إلى الدور الحاسم.

وتتنافس 10 منتخبات هي  الجزائر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، مالي، مصر، السنغال، المغرب، غانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، على 5 مقاعد مخصصة للقارة الأفريقية في كأس العالم.

وستخوض هذه المنتخبات فيما بينها مباريات ذهابا وإيابا بحسب القرعة التي ستسحب في دوالا بالكاميرون، السبت.

وتقسم المنتخبات المتواجهة إلى مستويين، الأول والثاني، إذ بحسب نظام الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، تتواجد المنتخبات "الأعلى تصنيفا" في المستوى الأول، فيما المنتخبات "الأقل تصنيفا" في المستوى الثاني، ويواجه كل منتخب من المستوى الأول منافسا من الثاني، ذهابا وإيابا بنظام خروج المغلوب.

وتلعب منتخبات المستوى الأول مباراة الإياب على أراضيها.

ويضم المستوى الأول منتخبات: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال، فيما يضم المستوى الثاني منتخبات مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.

ويتواجد مصر في المستوى الثاني قد تشهد المباريات الفاصلة مواجهة عربية بين "الفراعنة" وأحد المنتخبات العربية من المستوى الأول وهي الجزائر والمغرب وتونس.

وينطلق الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال قطر في نهاية شهر مارس المقبل.

وباستثناء المغرب الذي تصدر مجموعته في البطولة الأفريقية، عانت تونس ومصر في مباريات الدور الأول من الكأس الإفريقية رغم تأهلهما للدور الثاني من المنافسة ما يصعب التنبؤ بنتائج مباريات الحسم.

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