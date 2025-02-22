اليوم.. "قدامى العراق" يستهلون مشوارهم الخليجي بلقاء اليمن
شفق نيوز/ يلاقي منتخب العراق
لقدامى لاعبي كرة القدم، اليوم السبت، نظيره اليمني ضمن الجولة الأولى لمنافسات
المجموعة الثانية لبطولة الخليج لقدامى لاعبي بنسختها الأولى .
وتقام المباراة على استاد جابر
مبارك الصباح الدولي، في دولة الكويت في الساعة 4:45 عصراً .
وسيلعب منتخب العراق للقدامى، في
المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن .
وتضيف الكويت النسخة الأولى
لبطولة الخليج لقُدامى لاعبي كرة القدم، للمدة من 22 وتستمر لغاية 26 من شهر شباط
الجاري.
وجرى الاتفاق على أن تكون
التبديلات مفتوحة بشرط أن يتمَّ حصرها بواقع أربع فترات توقف على ألّا تندرج
التبديلاتُ ما بين شوطي المباراة ضمن فترات التوقف.
وتم تحديد (40) دقيقة كزمن
المباراة، 20 دقيقةً مقسمة بين الشوطين، على أن تكون الاستراحةُ
لمدة عشر دقائق.