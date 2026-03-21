اليوم.. إقامة مباراتين مؤجلتين ضمن دوري نجوم العراق في بغداد

شفق نيوز- بغداد

تقام، يوم السبت، مباراتان مؤجلتان من الجولة الـ18 ضمن منافسات دوري نجوم العراق، حيث تنطلق المواجهتان في تمام الساعة 7:30 مساء في العاصمة بغداد.

ففي المباراة الأولى، يستضيف فريق النفط نظيره فريق الشرطة على ملعب الكابتن شرار حيدر.

ويدخل النفط اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة بعد 23 جولة، فيما يحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

أما في المباراة الثانية، فيستقبل فريق الزوراء ضيفه فريق أمانة بغداد على ملعب نادي الزوراء.

ويحتل الزوراء المركز السابع برصيد 39 نقطة، بينما يقبع أمانة بغداد في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة بعد نفس عدد المباريات.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن تحديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 آذار/ مارس الجاري موعداً لانطلاق الجولة الـ24 من الدوري.

ومن المقرر أن تقام عشر مباريات موزعة على أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية.