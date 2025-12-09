اليوم في كأس العرب.. العراق يواجه الجزائر لتحديد هوية متصدر المجموعة الرابعة

شفق نيوز - الدوحة

يواجه المنتخب العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الجزائري في مباراة مفصلية، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، لتحديد هوية متصدر المجموعة بعد أن ضمن أسود الرافدين تأهله رسمياً.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.

ويتواجه منتخبا الجزائر والعراق، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر .

وكان منتخب العراق قد حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعد تحقيقه فوزين متتاليين في مباراتين من الجولتين الأولى والثانية، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط قبل لقاء الجزائر.

في حين يبحث منتخب الجزائر عن التأهل إلى دور ربع النهائي في منافسة شرسة مع منتخب السودان الذي يواجه البحرين بنفس التوقيت على ملعب المدينة التعليمية لحسم البطاقة الثانية من المجموعة الرابعة، إذ يحتل منتخب الجزائر، المركز الثاني بعد العراق برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما السودان يأتي في المركز الثالث برصيد نقطة من تعادل وخسارة، وتحل البحرين في المركز الأخير من دون نقاط.

وتقام مباراتان ضمن المجموعة الثالثة من البطولة ذاتها عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، تجمع الأولى منتخب مصر والأردن والتي تقام على ملعب البيت المونديالي، بينما يلتقي في الثانية الكويت والإمارات على ملعب 974 المونديالي.

وتُنقل مباريات الجولة الثالثة من المجموعتين الثالثة والرابعة عبر شبكة واسعة من القنوات العربية، حيث ستبث قناة beIN Sports HD المباراة، إضافة إلى دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عُمان الرياضية، الكويت الرياضية، وقنوات الكأس القطرية.