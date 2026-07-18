اليوم.. فرنسا وإنكلترا تتنافسان على المركز الثالث في مونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

يختتم منتخبا فرنسا وإنكلترا مشاركتهما في بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقيان في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تنطلق عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم السبت (فجر الأحد بتوقيت بغداد)، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان لإنهاء مشوارهما بصورة إيجابية بعد الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى هذا اللقاء بعد تصدره المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، سجل خلالها 10 أهداف مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه. وواصل "الديوك" مشوارهم بنجاح إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على باراغواي بهدف دون رد، قبل أن يحجزوا مقعدهم في نصف النهائي إثر التغلب على المغرب بنتيجة 2-0.

في المقابل، أنهى المنتخب الإنكليزي منافسات المجموعة الثانية عشرة في الصدارة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلاً واحداً من دون أي خسارة، مسجلاً 6 أهداف مقابل هدفين في مرماه. وتأهل "الأسود الثلاثة" إلى ربع النهائي بعد فوزهم على المكسيك بنتيجة 3-2، ثم بلغوا نصف النهائي عقب الانتصار على النرويج بنتيجة 2-1.

وتضفي المواجهات المباشرة بين المنتخبين مزيداً من الإثارة على القمة الأوروبية، إذ تميل الأفضلية في اللقاءات الأخيرة لصالح فرنسا، التي تغلبت على إنكلترا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العالم 2022، كما فازت عليها 3-2 في مباراة ودية أقيمت عام 2017، بينما انتهت مواجهتهما في بطولة أوروبا 2012 بالتعادل 1-1، ما يمنح المنتخب الفرنسي أفضلية معنوية قبل صافرة البداية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للطرفين، إذ تمثل الفرصة الأخيرة لإنهاء البطولة باعتلاء منصة التتويج وحصد المركز الثالث، في لقاء يتوقع أن يشهد تنافساً قوياً بين اثنين من أبرز المنتخبات الأوروبية.