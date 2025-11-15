اليوم.. فارس عراقي يخوض نهائي قفز الحواجز بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

يخوض الفارس العراقي فالح الدليمي، مساء اليوم السبت، نهائي منافسات قفز الحواجز، ضمن دورة ألعاب التضامن الاسلامي المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، في مشاركة يترقبها الوفد العراقي على أمل إضافة وسام جديد إلى رصيد العراق في الدورة.

وكان الدليمي قد قدّم أداءً ثابتاً وحقق نتائج مميزة خلال الأدوار التأهيلية، ليضمن مقعده في النهائي بين نخبة من أفضل الفرسان المشاركين.

وتنطلق المنافسات عند الساعة الـ 5:40 مساءً على ميدان الفروسية في الجنادرية.