اليوم.. عشر مواجهات في انطلاق الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة عشر مباريات في ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وفي هذه المواجهات سيلتقي فريق الفهد ضيفه فريق مصافي الجنوب على ملعب الصوفية، ‏بينما يلاقي فريق الاتصالات ضيفه فريق غاز الشمال على ملعب التاجي.

في حين يستضيف فريق الكاظمية على ملعبه فريق نفط البصرة، أما فريق الحشد الشعبي فسيواجه ضيفه فريق نادي الحسين على ملعب امانة بغداد.

ويستضيف فريق الجيش على ملعبه فريق الرمادي، ‏في حين يلاقي فريق نفط الوسط ضيفه فريق الجولان على ملعب الكوفة، أما فريق البحري فسيكون بمواجهة فريق كربلاء على ملعب المدينة الرياضية الثاني.

وفريق المصافي بدوره سيلاقي على ملعبه ضيفه فريق الحدود، ‏بينما يستضيف فريق عفك على ملعبه فريق الناصرية، وأخيراً يواجه فريق ميسان ضيفه فريق البيشمركة على ملعب "الشهيد ابو منتظر".