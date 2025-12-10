اليوم.. طائرة سنحاريب العراقي تواجه العُلا السعودي بحثاً عن بطاقة نصف النهائي

شفق نيوز - الرياض

يشهد، اليوم الأربعاء، إقامة منافسات دور الثمانية لبطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة للسيدات، بمشاركة فريق سنحاريب العراقي، ضمن البطولة التي ينظمها نادي سلوى الصباح الكويتي وتستمر حتى الـ 13 من الشهر الجاري.

و سيلاقي سنحاريب العراقي فريق العُلا السعودي عصر اليوم في مباراة مهمة ومؤهلة إلى دور نصف نهائي البطولة.

واكتمل عقد الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لبطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة للسيدات بتأهل نادي سنحاريب العراقي إلى جانب أندية سلوى الصباح والفتاة من الكويت، وقطر والعربي من قطر، والعلا والفيحاء من السعودية، والشارقة من الإمارات، والنصر من الأردن، والقدس من فلسطين، والنصر من اليمن، والقلمون من لبنان.

كما يلتقي اليوم في دور الثمانية أيضاً نادي الفتاة الكويتي مع القلمون اللبناني، والشارقة الإماراتي مع الفيحاء السعودي، وسلوى الصباح مع النصر الأردني.

وحسم ممثل طائرة سيدات العراق، فريق نادي سنحاريب للكرة الطائرة للسيدات، تأهله إلى المرحلة التالية من بطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة بعد تحقيق الفوز على ممثل الطائرة الأردنية النسوية.

وتأهل فريق سيدات سنحاريب بجدارة واستحقاق بعد تحقيق ثلاثة انتصارات توالياً، وكان آخرها على حساب النصر الأردني بثلاثة أشواط لاثنين.

وفاز الفريق أيضاً على القدس الفلسطيني بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما نجحت سيدات سنحاريب في انطلاقة البطولة بتحقيق فوز مستحق ومبهر على سيدات الفيحاء السعودي بنتيجة 3–1 أشواط.