اليوم.. صراع "القمة والوسط" يشتعل بـ 5 مواجهات في دوري نجوم العراق

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملاعب بغداد والبصرة التي تحتضن خمس مباريات حاسمة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويقص شريط الافتتاح فريق الموصل (الـ14 بـ36 نقطة) حين يستضيف النفط (الـ11 بـ37 نقطة) على ملعب الفيحاء بالبصرة؛ الأرض المفترضة للموصل.

وفي التوقيت ذاته، يشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة "القمة والقاع" بين الشرطة الوصيف (60 نقطة) وفريق القاسم المتذيل للترتيب.

وتُستكمل الجولة بثلاث مواجهات مسائية؛ حيث يستقبل الكرخ (الـ7 بـ45 نقطة) ضيفه الثقيل الكرمة صاحب المركز السادس (51 نقطة) على ملعب الكابتن "شرار حيدر".

وفي مواجهة أخرى مرتقبة، يحل نوروز (الـ9 بـ42 نقطة) ضيفاً على الطلبة الطامح لتعزيز موقعه في المربع الذهبي (الرابع بـ57 نقطة) على ملعب المدينة.

وتختتم السهرة بلقاء الزوراء (الخامس بـ54 نقطة) مع ضيفه ديالى (الـ10 بـ41 نقطة) في معقل "النوارس" بملعب نادي الزوراء.