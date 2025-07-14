اليوم.. صافرة أردنية تقود مباراة "البلاي أوف" الحاسمة

شفق نيوز- بغداد

تُقام، مساء اليوم الاثنين، المباراة الحاسمة ضمن منافسات "البلاي أوف" بين نادي نفط البصرة ونادي أمانة بغداد، والتي ستحدد الفريق الأخير المتأهل إلى دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2025–2026.

وستُجرى المواجهة على ملعب الشعب الدولي في بغداد عند تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكشف رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود اللقاء، والذي يتكوّن من طاقم أردني دولي، يضم الحكم أدهم المخادمة حكماً للساحة، بمساعدة كل من محمد بكار (مساعد أول)، وأحمد مؤنس الرويلي (مساعد ثان)، فيما سيكون العراقي محمد صادق حكما ًرابعاً.

وأضاف أن إدارة تقنية الفيديو “الفار” ستكون من مهام الحكمين العراقيين يوسف سعيد وأكرم علي، فيما سيكون أحمد علي مقيمًا للحكام، مبيناً أن المباراة ستُحسم عبر ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

يُذكر أن فريقي الحدود وكربلاء هبطا إلى دوري الدرجة الممتازة، بينما تأهل ناديا الموصل والغراف من الدرجة الممتازة إلى دوري نجوم العراق، ليتبقى مقعد واحد يُحسم في مواجهة اليوم.