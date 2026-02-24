اليوم.. شباب العراق يواجهون مصر ودياً استعداداً لبطولة آسيوية

شفق نيوز - بغداد

يخوض منتخب العراق للشباب لكرة القدم مواجهته الودية الأولى أمام نظيره المصري في العاصمة قاهرة.

وتأتي المباراة الودية للمنتخب العراقي استعدادا للنسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا للشباب تحت (20) عاماً، التي من المقرر أن تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 23 آذار ولغاية 2 نيسان 2026.

حيث تقام المباراة الودية الأولى مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وسيلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية تقام في مصر ايضا يوم 28 من الشهر الجاري.

وكانت بعثة منتخب العراق للشباب وصلت اول امس الأحد إلى العاصمة القاهرة، لخوض مباراتين وديتين بكرة القدم أمام منتخب مصر للشباب يومي 24 و28 شباط الجاري.

وقد اجرى المنتخب الشبابي بنفس اليوم اولى وحداته التدريبية في القاهرة بقيادة المدرب أحمد صلاح وملاكه المساعد، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري .