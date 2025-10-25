اليوم.. شباب العراق يلاقون عُمان ودياً

شفق نيوز- بغداد

يخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم السبت، مباراة تجريبية ودية أمام نظيره العُماني، ضمن معسكره التدريبي في سلطنة عمان.

وتقام مباراة منتخب الشباب مساء اليوم أمام نظيره العُماني ضمن المعسكر التدريبي لمنتخب شباب العراق الذي يمتد حتى يوم 29 من الشهر الحالي.

ويخوض منتخب شباب العراق مباراته التجريبية الثانية مع منتخب شباب عُمان يوم 28 من الشهر الحالي.

وبدأ منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، تدريباته الخميس الماضي، على ملعب نادي أهلي سداب، في العاصمة العُمانية مسقط ضمن المعسكر التحضيري لتصفيات كأس آسيا المقبلة.