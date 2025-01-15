اليوم.. سيدات العراق في كرة الصالات يواجهن التايلنديات ضمن تصفيات آسيا

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للسيدات أصحاب الأرض والجمهور نظيره التايلاندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات .

وتقام المباراة في قاعة نونثابوري في العاصمة التايلندية بانكوك ، في حين أجرى المنتخب العراقي للسيدات بقيادة المدربة البرتغالية فييرا بيتنكور، آخر وحدة تدريبية له أمس الثلاثاء، في القاعة الرئيسة لملعب الوطن في العاصمة بانكوك .

وكان منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، قد خسر أمام نظيره البحريني، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الثانية، وتعادل مع نظيره الفلسطيني يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا الجارية في تايلاند.