اليوم.. سلّة العراق ترفع شعار "الفوز لا غير" في مواجهة لبنان

شفق نيوز/ اكد رئيس وفد المنتخب العراقي لكرة السلة خالد نجم، يوم الاحد، ان منتخب السلة سيخوض مباراته امام نظيره اللبناني متصدر المجموعة بست نقاط بشعار الفوز لاغيره .

وقال نجم لوكالة شفق نيوز؛ ان "الخسارة ستقضي على آمالنا في التأهل وخروجنا نهائيا من التنافس لاسيما وان منتخبنا اليوم يتذيل القائمة برصيد 3 نقاط فقط".

واضاف ان "المباراة ستقام في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد على صالة خليفة في العاصمة البحرينية المنامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى للمجموعة الرابعة والمؤهلة الى نهائيات اسيا لكرة السلة".