اليوم.. سلة العراق يلاقي نيوزيلندا في مستهل مشواره بكأس آسيا

شفق نيوز- جدة

يفتتح المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها السعودية، بمواجهة فريق نيوزيلندا.

ويلعب منتخب العراق في المجموعة الرابعة إلى جوار الفلبين ونيوزيلندا والصين تايبيه (تايوان)، حيث يستهل مبارياته بملاقاة نظيره النيوزيلندي اليوم الثلاثاء، ثم يلتقي مع تايوان يوم 7 من نفس الشهر، ثم مع الفلبين يوم 9 منه.

وتحتضن مدينة جدة السعودية منافسات النسخة الـ31 من بطولة كأس آسيا لكرة السلة.

وسيشارك المنتخب العراقي بكامل نجومه الى جانب اللاعب المجنس الأمريكي ديماريو في المباريات المقبلة، بعد تطمينات قدمها مدرب المنتخب بشأن جاهزية اللاعب بعد تعرضه لإصابة طفيفة في معسكر قطر الأخير.

ويشارك منتخب العراق في النهائيات القارية للمرة الخامسة بتاريخه ويبقى أفضل إنجاز له هو تحقيق المركز السادس في نسخة البطولة التي أقيمت عام 1977.