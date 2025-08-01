اليوم.. سلة العراق في المواجهة الختامية أمام قطر في لوسيل

شفق نيوز- الدوحة

يخوض المنتخب العراقي لكرة السلة مباراته الثانية، مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب قطر، ضمن منافسات بطولة لوسيل الدولية الرباعية.

وتقام المباراة في قاعة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، قبل أن يتوجه الوفد مباشرة إلى جدة للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 مطلع الشهر المقبل في مدينة جدة السعودية.

ويشارك منتخب سلة العراق حالياً في بطولة لوسيل الدولية الرباعية إلى جانب منتخبات قطر، اليابان، والسعودية، وتُعد هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة قبل الدخول في المنافسات القارية الرسمية.

وكان المنتخب العراقي قد خاض أولى مواجهاته في البطولة أمام نظيره السعودي الأربعاء الماضي، والتي انتهت بخسارة العراق بنتيجة 91 – 76.

وتأتي هذه البطولة ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري للمنتخب العراقي لكرة السلة، بإشراف المدرب الصربي فازلين ماتيتش، قبيل مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا بنسختها الـ31، والمقررة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب/أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء القارة.