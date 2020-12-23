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اليوم.. ست مواجهات في ختام الجولة العاشرة بالدوري الكروي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-23T07:38:43+0000
اليوم.. ست مواجهات في ختام الجولة العاشرة بالدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ تجري اليوم على ملاعب بغداد والمحافظات ست مواجهات في ختام منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.

ويلتقي فريق نادي الزوراء مضيفه امانة بغداد في الساعة الثانية على ملعب الاخير ، وفي نفس التوقيت يضيف فريق زاخو فريق الصناعات الكهربائية القادم  بغداد.

وسيحتضن ملعب فرانسو حريري في ذات الوقت مباراة اصحاب الارض فريق اربيل وضيفه البصري فريق الميناء، ويضيف ملعب الكفل بالحلة مباراة اصحاب الارض القاسم وضيفه نفط البصرة في الساعة الثانية ايضا.

وفي تمام الرابعة والربع يحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء النفط وضيفه نفط ميسان في قمة نفطية.

واخيراً وعلى ملعب الشعب الدولي ايضا يلتقي الفريقان البغداديان الشرطة والكرخ في الساعة الثامنة مساءً.

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