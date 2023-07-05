اليوم.. ست مواجهات في الدوري العراقي الممتاز أبرزها ديربي كوردستان

شفق نيوز/ تقام اليوم الاربعاء، ست مباريات ضمن منافسات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وتقام مباراتان منها في الساعة الخامسة عصرا تجمع الاولى فريقا النفط وضيفه النجف على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، بينما تقام الثانية على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نفط الوسط وضيفه نوروز .

وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة والربع تجمع فريقي نادي نفط البصرة وضيفه الزوراء على ملعب الفيحاء.

في حين تقام ثلاث مواجهات في الساعة التاسعة والنصف مساءً، يحتضن في الاولى ملعب كربلاء الدولي لقاء كربلاء وضيفه الشرطة، بينما تقام على ملعب الشعب الدولي مباراة القوة الجوية وضيفه الكرخ.

ويلتقي في المباراة الثالثة فريق اربيل وضيفه زاخو بديربي كوردستاني يحتضنه ملعب فرانسو حريري .